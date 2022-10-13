الهلال يواصل تحضيراته للطائي.. تحت أنظار سالم الدوسري

وأجرى لاعبو الأزرق في الجـزء الأول من المران تدريبات لياقية متنوعة، طبق المدير الفني " دياز" عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المدرب الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب.