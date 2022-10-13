الهلال يواصل تحضيراته للطائي.. تحت أنظار سالم الدوسري

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الطائي"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من "دوري روشن السعودي".
وأجرى لاعبو الأزرق في الجـزء الأول من المران تدريبات لياقية متنوعة، طبق المدير الفني " دياز" عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المدرب الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب.
من جانب آخر تواجد "سالم الدوسري" في مقر النادي، حيث يخضع حالياً لفترة راحة بعد عملية استئصال الزائدة الدودية مؤخراً.
كما واصل "ياسر الشهراني" برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة.
ويجري مساء الغد الفريق تدريبه الأخير، قبل التوجه إلى حائل، تأهباً لملاقاة الطائي، السبت المقبل، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.