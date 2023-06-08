جدة تستضيف سباق القوارب الكهربائية مطلع 2024

ويأتي ذلك امتدادًا لاهتمام السعودية في مجال السباقات البحرية الكهربائية؛ إذ سبق وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في يونيو 2021، عن توقيع اتفاقية مع شركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة "E1 Series " لتأسيس بطولة العالم الأولى من نوعها لسباق القوارب الكهربائية، في شراكة تشكل خطوة أساسية ضمن مرحلة تأسيس البطولة، على أن تكون السعودية أحد المواقع المرشحة لاستضافة السباق في نسخته الأولى.