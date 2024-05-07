صحفي فرنسي :" كيليان امبابي" قد ينتقل للدوري السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن احتمالية انضمام الفرنسي كيليان إمبابي، نجم باريس سان جيرمان إلى الدوري السعودي للمحترفين بالفترة المقبلة.
وبحسب ما صرح به الصحفي "مارسيل ديسالي" خلال تصريحات تليفزيونية فإنه يشعر أن النجم الفرنسي قد يقوم بانتقال مفاجئ إلى الدوري السعودي للمحترفين .
وسبق لمسؤولي الدوري السعودي إبداء اهتمامهم بالتعاقد مع إمبابي الصيف الماضي، حيث قدمت إدارة نادي الهلال عرضاً رسمياً بقيمة 300 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي.
ويستعد إمبابي البالغ من العمر 25 عاماً الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني، بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تفاصيل إتمام صفقة انتقال اللاعب .
وانضم إمبابي لصفوف باريس سان جيرمان، في أغسطس 2017 قادماً من موناكو الفرنسي، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 180 مليون يورو.