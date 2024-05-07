صحفي فرنسي :" كيليان امبابي" قد ينتقل للدوري السعودي

وانضم إمبابي لصفوف باريس سان جيرمان، في أغسطس 2017 قادماً من موناكو الفرنسي، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 180 مليون يورو.