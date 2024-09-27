رياضة
الأهلي يعلن غياب ميندي عن مواجهة القادسية للإصابة
قرَّر الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استبعاد الحارس إدوارد ميندي من مباراة اليوم الجمعة أمام القادسية؛ لشعوره بآلام في مفصل القدم.
ومن المقرر أن يخضع ميندي لفحوصات طبية خلال الساعات القادمة؛ لتحديد موعد عودته للمشاركة في المباريات القادمة مع الفريق.
واستبدل المدير الفني للفريق، الألماني ماتياس يايسله، الحارس السنغالي بزميله عبدالرحمن الصانبي، الذي سيتولى حراسة شباك الأهلي في مباراة اليوم الجمعة.
ويحل الأهلي سادس جدول الترتيب بـ7نقاط ضيفًا ثقيلاً على نظيره القادسية سابع الترتيب بعدد النقاط ذاته، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.