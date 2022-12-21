كأس الملك.. بعد "ريمونتادا".. أبها ثالث المتأهلين لربع النهائي

التحق فريق أبها الأول لكرة القدم، بركب المتأهلين إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس الملك، عقب تغلبه على ضيفه التعاون (4-3) في الأشواط الإضافية بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2) في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.