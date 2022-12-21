كأس الملك.. بعد "ريمونتادا".. أبها ثالث المتأهلين لربع النهائي

التحق فريق أبها الأول لكرة القدم، بركب المتأهلين إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس الملك، عقب تغلبه على ضيفه التعاون (4-3) في الأشواط الإضافية بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2) في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
بادر أصحاب الضيافة بافتتاح التسجيل عن طريق الدولي الإكوادوري فيليبي كايسيدو بعدما تلقى تمريرة طولية من صالح العمري انسلّ على إثرها خلف المدافعين ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة بكل ثقة داخل الشباك عند الدقيقة 16.
في المقابل رد التعاون جاء بواسطة البارغواياني كاكو الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 30، مستغلاً خطأ فادحًا من الحارس الكاميروني ديفيد أيباسي ليصوب كرة ذكية من فوقه استقرت في الشباك.
وقبل نهاية المباراة بـ4 دقائق سجل كاكو هدف التقدم للتعاون من علامة الجزاء لركلة احتسبها الحكم محمد الحربي بعد العودة لتقنية الفيديو.
وفي الأنفاس الأخيرة وبالتحديد في الدقيقة (90+4) تمكن فريق أبها من تعديل النتيجة عبر التونسي سعد بقير من علامة الجزاء لركلة احتسبها الحكم إثر عرقلة سعد السلولي من قبل مدافعي التعاون ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.
وفي الشوط الإضافي الأول نجح عبدالفتاح آدم من تسجيل هدفين متتاليين لفريق أبها بالدقائق (97-107).
ومع انطلاق الشوط الإضافي الثاني قلص الكاميروني توامبا النتيجة للتعاون بتسجيله ثالث الأهداف.
وينتظر أبها في ربع النهائي الفائز من مباراة النصر مع العدالة والمقررة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء على ملعب مرسول بارك بالرياض.