بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي وبمشاركة 19 مدربًا وطنيًّا.. اختتام المرحلة الرابعة من الدورة التدريبية "PRO"

اختتمت المرحلة الرابعة من الدورة التدريبية "PRO" التي نظّمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في مدينة بلوفراجان بفرنسا على مدى 5 أيام.
وأقيمت الدورة التي أقيمت تفعيلًا للشراكة بين الاتحادين السعودي والفرنسي، بمشاركة 19 مدربًا وطنيًّا؛ حيث قدمها المحاضرون الفرنسيون: ثيفيلير فرانك، شاتريفو لوران، ماتريشيانو سيلفان، ديزاير ريتشارد، والمحاضر الوطني خالد الفرحان.
وشهدت الدورةُ مناقشةَ العديد من الموضوعات المتعلّقة بالجوانب الفنية، بالإضافة إلى عددٍ من التطبيقات النظرية والعملية للمدربين الحاضرين، والذين طُلب منهم تقديم بحث عن أساليب اللعب وطرق إعداد الحصص التدريبية، تم تطبيقها على لاعبين في أندية وأكاديميات فرنسية.
يذكر أن الجزء الرابع من الدورة التدريبية "PRO" للرخصة الآسيوية سيكون الأخير في الشراكة بين الاتحادين السعودي والفرنسي؛ حيث سيتولى الاتحاد السعودي الإشراف على الأجزاء المتبقية من الدورة؛ دعمًا للمدربين الوطنيين من أجل مواصلة مسيرتهم التدريبية، سواء مع الأندية أو المنتخبات الوطنية.