بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي وبمشاركة 19 مدربًا وطنيًّا.. اختتام المرحلة الرابعة من الدورة التدريبية "PRO"

وشهدت الدورةُ مناقشةَ العديد من الموضوعات المتعلّقة بالجوانب الفنية، بالإضافة إلى عددٍ من التطبيقات النظرية والعملية للمدربين الحاضرين، والذين طُلب منهم تقديم بحث عن أساليب اللعب وطرق إعداد الحصص التدريبية، تم تطبيقها على لاعبين في أندية وأكاديميات فرنسية.