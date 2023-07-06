بطل الدوري يفحص لاعبيه.. قبل تدشين معسكر الطائف

وجرت الفحوصات الطبية للمجموعة الأولى من اللاعبين، على أن يلحق بهم البقية يومي الجمعة والسبت، قبل المغادرة إلى الطائف، الاثنين؛ للدخول في معسكر إعدادي يستمرّ نحو 18 يومًا، تحت إشراف البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق.