بطل الدوري يفحص لاعبيه.. قبل تدشين معسكر الطائف

أجرى عناصر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فحوصات طبية، اليوم الخميس، قبل تدشين معسكره؛ تحضيرًا لمنافسات الموسم الجديد.
وجرت الفحوصات الطبية للمجموعة الأولى من اللاعبين، على أن يلحق بهم البقية يومي الجمعة والسبت، قبل المغادرة إلى الطائف، الاثنين؛ للدخول في معسكر إعدادي يستمرّ نحو 18 يومًا، تحت إشراف البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق.
وينتظر الفريق الاتحادي بطل دوري روشن السعودي، العديد من التحديات في الموسم الجديد؛ أبرزها المشاركة في كأس العالم للأندية، ودوري أبطال آسيا، وبطولة كأس الملك سلمان للأندية.
وتوّج بطل الدوري صفقاته بالتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم 2022، ومواطنه نجولو كانتي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا" نجم سيلتيك الأسكتلندي.