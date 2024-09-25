حتى عام 2028.. الأولمبية والبارالمبية السعودية تعلن عن شراكتها مع "أسيكس"

من جهته قال رئيس شركة "أسيكس" المدير التنفيذي للعمليات "ميتسويوكي تومنياجا": "فخورون بالشراكة مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ضمن إطار رؤية المملكة 2030، ونؤكد على التزامنا التام بتزويد فريق السعودية بأحدث الألبسة الرياضية عالية الجودة في منافساتهم المقبلة، على أمل الاحتفال سويًّا والمساهمة بتحقيق طموحات الرياضة السعودية على الساحة العالمية".