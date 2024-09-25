حتى عام 2028.. الأولمبية والبارالمبية السعودية تعلن عن شراكتها مع "أسيكس"

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عن توقيع اتفاقية شراكة رسمية مع شركة "أسيكس - ASICS"، لتصبح الشريك الرسمي لتصميم وتصنيع الزي الرياضي لفريق السعودية ابتداءً من عام 2025 وحتى عام 2028.
وستقوم "أسيكس" بتزويد فريق السعودية بالملابس الرسمية للأحداث الرياضية الكبرى، والتي تتضمن 24 مسابقة رياضية متعددة خلال الفترة من 2025 إلى 2028؛ أبرزها: دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي السادسة "الرياض 2026"، ودورة الألعاب الآسيوية العشرون "ناغويا 2026"، ودورتا الألعاب الأولمبية والبارالمبية "لوس أنجلوس 2028"، ودورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية "الرياض 2025".
وتؤكد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن الزي الذي ستقدمه "أسيكس" سيتماشى مع معايير المنافسات الرياضية العالمية، كما صُمّم ليبرز الثقافة السعودية والتطور الرياضي الذي تشهده المملكة أمام العالم.
من جهته أبدى الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز باعشن، سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع شركة "أسيكس"، وقال: "نتطلّع إلى العمل معًا لتحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير الرياضة والرياضيين في المملكة، ونسعى دائمًا لتقديم الأفضل لتمثيل المملكة بأفضل صورة".
من جهته قال رئيس شركة "أسيكس" المدير التنفيذي للعمليات "ميتسويوكي تومنياجا": "فخورون بالشراكة مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ضمن إطار رؤية المملكة 2030، ونؤكد على التزامنا التام بتزويد فريق السعودية بأحدث الألبسة الرياضية عالية الجودة في منافساتهم المقبلة، على أمل الاحتفال سويًّا والمساهمة بتحقيق طموحات الرياضة السعودية على الساحة العالمية".