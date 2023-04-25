"النصر" مهتمّ بحارس مرمى "طرابزون سبور" التركي

كشفت صحيفة "turkiyegazetesi" التركية، عن اهتمامٍ كبير من نادي النصر بالتركي أورجان جاقر، حارس مرمى نادي طرابزون سبور التركي، خلال الموسم المقبل.
ووفقًا للصحيفة التركية: فإن العديد من الأندية تسعى للتعاقد مع جاقر؛ مثل: موناكو، وزينيت، ونوتنغهام فورست، وشيفيلد يونايتد، بالإضافة إلى النصر.
وقالت الصحيفة: إن النادي التركي قد يوافق على رحيل الحارس إذا تلقّى عرضًا مربحًا، ولكن أورجان لديه الرغبة في مواصلة مسيرته في أوروبا.
يلعب أورجان جاقر، البالغ من العمر 27 عامًا، لنادي طرابزون سبور منذ 2014، كما يلعب للمنتخب التركي منذ 2019.
ويحتلّ النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدّر.