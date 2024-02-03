الهلال يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

أبدى البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب نادي الهلال، رغبته في التعاقد مع برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الموسم المقبل.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "Record" فإن فرنانديز رفض عرضًا ضخمًا من الهلال في يناير الماضي لضمه إلى الدوري السعودي؛ إذ يعتقد اللاعب البرتغالي أنه لا يزال لديه أشياء ليحققها في مانشستر يونايتد.
وأكدت الصحيفة أنه بالرغم من رفض فرنانديز العرض السعودي الا أن مسؤولي الهلال ما زالوا مهتمين باللاعب البرتغالي؛ وسيحاولون التوقيع معه مرة أخرى الصيف المقبل.
وانضم برونو فيرنانديز، لاعب خط الوسط الهجومي، لصفوف مانشستر يونايتد في يناير 2020 قادمًا من سبورتينغ لشبونة، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 70 مليون يورو.
ويلعب فيرنانديز البالغ من العمر 29 عامًا للمنتخب البرتغالي منذ 2017، وسبق للاعب تمثيل العديد من الأندية، أبرزها: أودينيزي، سامبدوريا.