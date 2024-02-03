الهلال يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

وبحسب ما أفادت به صحيفة "Record" فإن فرنانديز رفض عرضًا ضخمًا من الهلال في يناير الماضي لضمه إلى الدوري السعودي؛ إذ يعتقد اللاعب البرتغالي أنه لا يزال لديه أشياء ليحققها في مانشستر يونايتد.