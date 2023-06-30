رحيل كوادرادو من يوفنتوس يفتح الطريق أمامه للانضمام للدوري السعودي

وانضم كوادرادو، الذي يلعب كمدافع وجناح ولاعب وسط أيمن، إلى صفوف يوفنتوس في عام 2015 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، حيث توج بأحد عشر لقبًا مع "السيدة العجوز"، من بينها خمسة ألقاب في الدوري (2016 و2017 و2018 و2019 و2020)، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في الكأس المحلية (2016 و2017 و2018 و2021).