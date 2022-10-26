"غوستافو" و"أوسبينا" لاعبا النصر الأفضل في شهر أكتوبر

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عبر "تويتر" عن جائزة أفضل لاعب في الدوري، وحارس مرمى، ومدرب، ولاعب واعد في شهر أكتوبر.
وفاز البرازيلي لويس غوستافو لاعب النصر المنضم للفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بجائزة أفضل لاعب.
وحصل حارس نادي النصر، الكولومبي ديفيد اوسبينا على جائزة أفضل حارس مرمى.
ونجح الإسباني فيسينتي مورينو مدرب نادي الشباب في الفوز بجائزة أفضل مدرب، للمرة الثانية على التوالي، كما حصل السعودي فراس البريكان لاعب نادي الفتح على جائزة أفضل لاعب واعد.
وانتهت منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي، بتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، يليهما الهلال بـ17 نقطة ليأتي في المركز الرابع.