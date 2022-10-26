"غوستافو" و"أوسبينا" لاعبا النصر الأفضل في شهر أكتوبر

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عبر "تويتر" عن جائزة أفضل لاعب في الدوري، وحارس مرمى، ومدرب، ولاعب واعد في شهر أكتوبر.