كأس خادم الحرمين الشريفين.. "الفيحاء" يتأهّل لربع النهائي على حساب "الخليج"

تأهّل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، لدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين "حامل اللقب" عقب تغلبه على ضيفه الخليج في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

