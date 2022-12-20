كأس خادم الحرمين الشريفين.. "الفيحاء" يتأهّل لربع النهائي على حساب "الخليج"

تأهّل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، لدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين "حامل اللقب" عقب تغلبه على ضيفه الخليج في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ16 بفوز الفيحاء بثلاثة أهداف لهدف، ليعلن تأهله للدور ربع النهائي.
أهداف المباراة سجلها اللاعب سوكول للخليج "د19"، فيما سجّل للفيحاء علي الزقعان "د30"، ومحمد أبو سبعان "د1+45" في شوط المباراة الأول، وسلطان مندش في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في شوط المباراة الثاني "6+90".