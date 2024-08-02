في العاصمة السعودية الرياض.. كأس العالم للرياضات الإلكترونية يُحطِّم الأرقام القياسية

خلال الأسابيع الأربعة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية سجلت لعبة Mobile Legends: Bang Bang أعلى نسبة مشاهَدة على الإطلاق، بنحو 2.4 مليون مُشاهد، وهو الرقم الأكبر لأي بطولة MLBB في عام 2024. كما حققت MLBB Invitational للسيدات نجاحًا ملحوظًا؛ إذ سجلت 2.5 مليون ساعة مشاهَدة خلال إجمالي ساعات البث البالغة 34 ساعة، بلغت في ذروتها 265.117 مُشاهدًا في الوقت نفسه؛ ما يجعلها رابع أكثر البطولات مشاهَدة في تاريخ الرياضات الإلكترونية للسيدات.