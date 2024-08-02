في العاصمة السعودية الرياض.. كأس العالم للرياضات الإلكترونية يُحطِّم الأرقام القياسية

سطَّرت المملكة العربية السعودية فصلاً جديدًا في تاريخها الرياضي مع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أكبر حدث في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية؛ إذ تركت بصمة واضحة في المشهد الرياضي العالمي، وأثبتت أن مستقبل هذه الرياضة واعدٌ ومزدهر محليًّا ودوليًّا.
وأعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تحقيق إجمالي 177.5 مليون ساعة مشاهَدة خلال الأسابيع الأربعة الأولى، مع تسجيل مستويات مشاهدة قياسية في بطولات عدة.
كما شهدت البطولة توزيع 16.5 مليون دولار من إجمالي جوائز البطولة البالغة 60 مليون دولار على 9 من أصل 22 بطولة.
وإضافة إلى ذلك، استقطبت منافسات الحدث العالمي أكثر من مليون زائر خلال النصف الأول ببوليفارد رياض سيتي في العاصمة السعودية الرياض.
خلال الأسابيع الأربعة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية سجلت لعبة Mobile Legends: Bang Bang أعلى نسبة مشاهَدة على الإطلاق، بنحو 2.4 مليون مُشاهد، وهو الرقم الأكبر لأي بطولة MLBB في عام 2024. كما حققت MLBB Invitational للسيدات نجاحًا ملحوظًا؛ إذ سجلت 2.5 مليون ساعة مشاهَدة خلال إجمالي ساعات البث البالغة 34 ساعة، بلغت في ذروتها 265.117 مُشاهدًا في الوقت نفسه؛ ما يجعلها رابع أكثر البطولات مشاهَدة في تاريخ الرياضات الإلكترونية للسيدات.
وبالمجمل، تجاوزت ألعاب الهاتف المحمول توقعات المشاهدة في البطولة؛ إذ جذبت لعبة Free Fire أكثر من 441.000 مُشاهد في ذروة منافساتها.
وأظهرت البطولات متعددة اللاعبين عبر الإنترنت إقبالاً رائعًا؛ إذ سجلت أرقامًا قياسية في المشاهَدة خلال منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
وتصدرت Dota 2 قائمة البطولات الأكثر مشاهَدة لهذا العام مع 55 مليون ساعة مشاهَدة، بينما سجلت League of Legends أكبر نسبة مشاهَدة لبطولة يُنظّمها طرف ثالث في العقد الماضي، مع 53 مليون ساعة مشاهَدة و3.4 مليون مُشاهد حول العالم في ذروة المنافسات (بما في ذلك الصين).
وشهدت كأس العالم للرياضات الإلكترونية مشاركة بارزة وتفاعلاً كبيرًا من قِبل المعجبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ سجلت حساباتها مجتمعة أكثر من مليار انطباع، و270 مليون مشاهَدة لمقاطع الفيديو، و58 مليون تفاعُل؛ ما يعكس الصدى الواسع للبطولة داخل مجتمع الرياضات الإلكترونية العالمي وخارجه.
وخلال النصف الأول من البطولة استمتع أكثر من مليون زائر بالمنافسات المميزة في بوليفارد رياض سيتي. وجذبت مناطق فعاليات الحدث وحدها 289.000 زائر، في حين تم بيع أكثر من 60.000 تذكرة لمنافسات الرياضات الإلكترونية حتى الآن، مع تبقِّي أقل من 3.000 تذكرة فقط لحضور منافسات الأسابيع الأربعة الأخيرة وبطولاتها المنتظرة.
كما نفدت تذاكر فئة EWC Day Pass بالكامل طوال فترة الحدث العالمي، وتم حجز جميع تذاكر منطقتَي الفِرق السعودية POWR Villa وFalcons HQ بالكامل حتى 17 أغسطس.
وقدّمت كأس العالم للرياضات الإلكترونية حتى الآن 16.5 مليون دولار من الجوائز في تسع بطولات، إضافة إلى 450.000 دولار كجوائز لأفضل اللاعبين في تلك البطولات.
وخلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من المنافسة سيتم توزيع أكثر من 44 مليون دولار من الجوائز المالية لتغطية البطولات الـ 13 المتبقية، بما في ذلك جوائز الأندية الأفضل في الحدث العالمي.
وحاليًا يتصدر فريق Team Falcons جدول الترتيب العام لكأس العالم للأندية للرياضات الإلكترونية برصيد 3500 نقطة، متقدمًا بفارق 2330 نقطة عن Team Liquid صاحب المركز الثاني.
ويقدم الحدث مجموعة جوائز قياسية بقيمة 20 مليون دولار، يتم تقدميها لأفضل 16 ناديًا بناء على أدائها خلال المنافسات.
وفي ختام الحدث سيتم تتويج النادي صاحب المركز الأول بلقب أول بطل لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.
وشهدت الأسابيع الأربعة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية الكثير من المواجهات التنافسية واللحظات الحاسمة، بمشاركة نخبة الفِرق واللاعبين العالميين، وبحضور جماهيري مذهل.
وتفوَّق فريق Smart Omega Empress على فريق Vitality الشهير في بطولة Mobile Legends: Bang Bang Women's Invitational للسيدات، التي حطمت الرقم القياسي بجوائزها البالغة 500.000 دولار، بوصفها أكبر مجموع جوائز في تاريخ بطولات الرياضات الإلكترونية للسيدات.
أما في بطولة Overwatch 2 فقد تألق فريق Crazy Raccoon بفوزه بـ 15 من أصل 17 خريطة تم لعبها؛ ليحصل على اللقب والجائزة الأولى البالغة 400.000 دولار.
وفي League of Legends قاد النجم العالمي Faker فريقه T1 (حامل لقب بطل العالم) لتحقيق فوز رائع بنتيجة 3-1 على فريق Top Esports، مضيفًا بذلك إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الحافلة بالنجاحات.
ستُقام أكبر عطلة نهاية أسبوع في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الفترة من 24 إلى 25 أغسطس مع اقتراب ختام النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
ويُكرِّم حفل جوائز الرياضات الإلكترونية لعام 2024 أفضل الشخصيات والأندية والرياضيين والألعاب الإلكترونية وصناع المحتوى من جميع أنحاء العالم، وذلك يوم 24 أغسطس.
وتتضمن فعاليات الحفل تكريم الشخصيات البارزة، وقرية الرياضات الإلكترونية، إضافة لحفل توزيع الجوائز الذي شاهده أكثر من 22 مليون مُشاهد العام الماضي.
وفي 24 أغسطس أيضًا تنطلق النسخة الثانية من مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC)، الذي يُعقد على مدار يومين، يجمع فيهما رواد عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية والأعمال والرياضة والترفيه تحت عنوان "مستقبل ثقافة المشجعين".
ويتناول المؤتمر تأثير ثقافة المشجعين على تخطيط الأعمال وصناعة المحتوى والملكية الفكرية والحقوق الإعلامية وأساليب التسويق المبتكرة، وكيفية بناء مجتمعات نابضة بالحياة.
وتشمل قائمة المتحدثين حتى الآن: الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، ورالف رايشرت، وماغنوس كارلسن، وتوشيموتو ميتومو، وجريج نورمان، ومايا روجرز، وآر جي كاتلر، والدكتور سونغ يي يون، والسير ليونارد بلافاتنيك، وجو مارش.
وتُختتم نهاية الأسبوع (يوم 25 أغسطس) مع تتويج أول بطل لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وحصوله على حصته من مجموع جوائز بطولة الأندية البالغة 20 مليون دولار.
عقب ذلك يشهد الحفل الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية أمسية مميزة، تجمع الأندية واللاعبين والمشجعين في لحظات ساحرة، تشمل عروضًا للألعاب النارية، وحفلات موسيقية.