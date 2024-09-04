بطولة الماسترز السعودية للسنوكر : مواجهات مرتقبة بين أبطال العالم في الدور ربع النهائي

وحضرت المنافسة الشديدة في المواجهة التي جمعت الإنجليزيين شون مورفي؛ بطل العالم عام 2005، وإيليوت سليسور، والتي استطاع فيها الأول تحقيق الانتصار بنتيجة 6-3. وسيواجه مورفي خصمه الصيني جياو جودونج الذي تغلب على الأسكتلندي سكوت دونالدسون بعد 11 شوطًا، شهدت أداءً مميزًا من الطرفين حتى اللحظات الأخيرة التي حسم فيها الصيني المواجهة لصالحه بنتيجة 6-5.