فتح الباب أمام مشجعي اليوم الواحد من دول مجلس التعاون لحضور مونديال قطر

ويتيح البرنامج، الذي أُعلن عنه في مايو الماضي، الفرصة لمشجعي اليوم الواحد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، للسفر إلى قطر وحضور المباراة التي يختارها المشجع، ثم العودة إلى بلده أو مكان إقامته خلال 24 ساعة، وذلك في إطار اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وعدد من شركات الطيران الخليجية، ومن بينها الخطوط الجوية العربية السعودية، والخطوط الجوية الكويتية، والطيران العماني، والعربية للطيران، وفلاي دبي.