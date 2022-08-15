فتح الباب أمام مشجعي اليوم الواحد من دول مجلس التعاون لحضور مونديال قطر

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر عن فتح الباب أمام الجمهور القادم إلى الدوحة، ضمن برنامج رحلات الطيران لمشجعي اليوم الواحد خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™، لتقديم طلباتهم للحصول على بطاقة "هيا" الإلزامية لحضور مباريات البطولة.
ويتيح البرنامج، الذي أُعلن عنه في مايو الماضي، الفرصة لمشجعي اليوم الواحد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، للسفر إلى قطر وحضور المباراة التي يختارها المشجع، ثم العودة إلى بلده أو مكان إقامته خلال 24 ساعة، وذلك في إطار اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وعدد من شركات الطيران الخليجية، ومن بينها الخطوط الجوية العربية السعودية، والخطوط الجوية الكويتية، والطيران العماني، والعربية للطيران، وفلاي دبي.
وتستقبل بوابة "هيا" الإلكترونية، وتطبيق "هيا" على الأجهزة المتنقلة، طلبات الجمهور ضمن برنامج رحلات الطيران لمشجعي اليوم الواحد، للحصول على البطاقة، حيث يتعين عليهم تقديم المعلومات المتعلقة برحلة الطيران لإصدار بطاقة "هيا" الرقمية.
يشار إلى أن تقديم طلبات الحصول على بطاقة "هيا" إلزامي لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم 2022، بما فيهم المشجعون من سكان دولة قطر.