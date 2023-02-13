رياضة
جماهير "الاتحاد" الأكثر حضورًا للمباريات في الدوري حتى الآن
كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، عن أكثر الأندية السعودية حضورًا للجماهير حتى الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين.
وتصدرت جماهير نادي الاتحاد كأكثر الجماهير حضورًا؛ حيث بلغ عدد الحضور نحو 274.349، ولعب على أرضه نحو 8 مباريات.
وجاءت في المركز الثاني جماهير نادي النصر بواقع 139.797، ولعب على أرضه 8 مباريات.
في حين وقعت جماهير والفتح والعدالة ثالثًا ورابعًا بعدد جماهيري بلغ 84.104، و83.454 على التوالي، حيث لعب كل منهما على أرضه 8 و7 مباريات.
واحتلت جماهير الهلال المركز السابع بعدد جماهيري بلغ 62.597، ولعب على أرضه 8 مباريات، بينما جاءت جماهير الشباب بالمركز الـ9، حيث بلغت 46.418، ولعب على أرضه 8 مباريات.