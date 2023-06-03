اللاعبون السعوديون يستحوذون على التشكيلة الأخيرة من دوري روشن.. أرون بوبيندزا الأكثر تقييمًا

استحوذ اللاعبون السعوديون على النصيب الأكبر من التشكيلة المثالية للجولة الثلاثين (الأخيرة) من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وفقًا لموقع "Opta" المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم.
وغلب اللاعبون المحليون على تشكيلة الجولة الأخيرة من الموسم الرياضي 2022/ 2023م، التي ضمت ستة لاعبين محليين مقابل خمسة محترفين أجانب.
وضمت التشكيلة لاعبَيْن يمثلان التعاون، ومثلهما للخليج والاتفاق، مقابل لاعب لكل من النصر الهلال والشباب والوحدة والفيحاء.
وحصل مهاجم نادي الشباب الغابوني أرون بوبيندزا على التقييم الأعلى بين أقرانه اللاعبين في الجولة الـ30 من المسابقة، وفقًا لموقع "Opta"، بحصوله على 9.7 درجة. وجاء البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر في المرتبة الثانية بـ9.1 درجة، فيما حل متوسط ميدان الاتفاق حامد الغامدي ثالثًا بحصوله على 8.6 درجة.
وجاءت التشكيلة على النحو الآتي:
حراسة المرمى: عبد القدوس عطية (الوحدة). خط الدفاع: أنتوني (الخليج)، حسن كادش (التعاون)، عبدالله الخطيب (الاتفاق)، عبدالرحمن السفري (الفيحاء). خط الوسط: مصعب الجوير (الهلال)، حامد الغامدي (الاتفاق)، فابيو مارتينيز (الخليج)، أرون بوبيندزا (الشباب). خط الهجوم: ليندر تاوامبا (التعاون) وتاليسكا (النصر).