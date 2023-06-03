اللاعبون السعوديون يستحوذون على التشكيلة الأخيرة من دوري روشن.. أرون بوبيندزا الأكثر تقييمًا

وحصل مهاجم نادي الشباب الغابوني أرون بوبيندزا على التقييم الأعلى بين أقرانه اللاعبين في الجولة الـ30 من المسابقة، وفقًا لموقع "Opta"، بحصوله على 9.7 درجة. وجاء البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر في المرتبة الثانية بـ9.1 درجة، فيما حل متوسط ميدان الاتفاق حامد الغامدي ثالثًا بحصوله على 8.6 درجة.