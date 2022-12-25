قطبا العاصمة يختتمان تحضيراتهما للديربي .. و"ماشاريبوف" خارج تشكيلة النصر

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم تحضيراته؛ استعداداً لمواجهة "النصر"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية ، بدأ المران بتدريبات فنية متنوعة باستخدام الكرة، طبق خلالها مدير الجهاز الفني " دياز" عدداً من الجمل التكتيكية التي سينتهجها في المباراة .
في المقابل ، اختتم لاعبو النصر استعداداتهم لمواجهة الهلال ، وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي رودي غارسيا قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية ، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي الذي سيلعبون فيه أمام الجار، واختتم المران بمناورات على نصف الملعب.
وذكرت تقارير إعلامية أن الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب النصر سيكون خارج حسابات فريقه في الديربي غداً وذلك بقرار من المدرب الفرنسي رودي جارسيا.