قطبا العاصمة يختتمان تحضيراتهما للديربي .. و"ماشاريبوف" خارج تشكيلة النصر

في المقابل ، اختتم لاعبو النصر استعداداتهم لمواجهة الهلال ، وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي رودي غارسيا قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية ، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي الذي سيلعبون فيه أمام الجار، واختتم المران بمناورات على نصف الملعب.