في افتتاح الجولة الخامسة من دوري روشن.. ضمك يسقط الطائي بثنائية ويقفز للرابع
قفز الفريق الكروي الأول بنادي ضمك للمركز الرابع، بعد أن أسقط ضيفه الطائي بثنائية دون مقابل، وذلك في افتتاح الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهد تألق حارس الطائي في التصدي لأكثر من كرة خطرة، كان أبرزها تسديدة اللاعب أحمد الزين عند الدقيقة 13 .
وفي الشوط الثاني، وتحديداً عند الدقيقة 53 فك مدافع ضمك عبدالله العمار شفرة دفاع الضيوف بهدف أول لفريقه .
وأضاع مهاجم الطائي أمير سعيود فرصة التعديل عند الدقيقة 68، حين سدد كرة أرضية زاحفه مرت بجانب القائم الأيسر لضمك إلى خارج الملعب .
وعند الدقيقة 78 نجح حارس ضمك مصطفى زغبة في إضافة الهدف الثاني لفريقه ، بكرة من (الباب للباب) أرسلها خادعت حارس الطائي (براغا) المتقدم عن مرماه، لتستقر داخل الشباك.
بتلك النتيجة قفز ضمك للمركز الرابع برصيد 10نقاط، فيما بقي الطائي على رصيده السابق 9 نقاط.