في افتتاح الجولة الخامسة من دوري روشن.. ضمك يسقط الطائي بثنائية ويقفز للرابع

قفز الفريق الكروي الأول بنادي ضمك للمركز الرابع، بعد أن أسقط ضيفه الطائي بثنائية دون مقابل، وذلك في افتتاح الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها .