"اتحاد القدم" يختتم دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "A"

اختتمت، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (A) التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، على مدى 12 يومًا، بمشاركة 73 مدربًا.
مثل "اتحاد القدم" الإدارة الفنية في: الرياض، والدمام، والمدينة المنورة.
وقدم الدورة المحاضرون الوطنيون: خالد القروني وفهد مدهش في الرياض، وبندر الأحمدي وعباس غلام ومحمد العبدلي في المدينة المنورة، وسمير هلال وأحمد حلوي في الدمام.
وشهدت الدورات الثلاث تقديم شروح أساليب التدريب الحديثة والجوانب الفنية والبدنية، بالإضافة لتطبيقات واختبارات نظرية وعملية للمدربين المشاركين.
من جهته، قدم المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت، شكره وتقديره لناديي الأنصار والبطين ولأكاديمية ستارز بالقطيف، على حسن استضافتهم للجانب العملي من الدورة.