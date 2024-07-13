تعيين باربارا بيجي رئيسة تجارية لشركة نادي الأهلي

وتدرجت "بيجي" خلال مسيرتها المهنية في العديد من المناصب؛ حيث عملت في إدارة التسويق بنادي إنتر ميلان الإيطالي خلال الفترة من 2001- 2009، ومن 2009- 2015؛ عملت كمديرة للشراكات، ومن 2015- 2018 تولـت إدارة أعمال قطاع الشباب العالمي ومن 2018- 2024 شغلت منصب مديرة قطاع التسويق والشراكة عالميًّا.