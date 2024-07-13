تعيين باربارا بيجي رئيسة تجارية لشركة نادي الأهلي

أعلن مجلس إدارة شركة نادي الأهلي السعودي، عن تعيين الإيطالية السيدة باربارا بيجي رئيسة تجارية، وستقود توجهات المرحلة القادمة والإشراف على تنفيذ الخطط الاستراتيجية في القطاع التجاري.
وتتمتع "بيجي" بخبرة عملية في المناصب القيادية والتشغيلية، تمتد لأكثر من 25 عامًا، أسهمت من خلالها في تخطيط وتطوير الاستراتيجيات وتحسين كفاءة العمليات وتطوير الأعمال.
وتدرجت "بيجي" خلال مسيرتها المهنية في العديد من المناصب؛ حيث عملت في إدارة التسويق بنادي إنتر ميلان الإيطالي خلال الفترة من 2001- 2009، ومن 2009- 2015؛ عملت كمديرة للشراكات، ومن 2015- 2018 تولـت إدارة أعمال قطاع الشباب العالمي ومن 2018- 2024 شغلت منصب مديرة قطاع التسويق والشراكة عالميًّا.
وخلال منصبها الأخير كمديرة للتسويق والشراكة، نجحت "بيجي" في تعزيز المكانة الجديدة لعلامة إنتر التجارية كرمز عالمي لأسلوب الحياة في ميلانو، كما أدارت فريق الاستراتيجيات التسويقية والتجارية لتأمين وتفعيل أكثر من 100مليون يورو سنويًّا في الرعاية مع أكثر من 45 شريكا عالميًّا.
وحقق فريق التسويق، تحت إدارتها أرقامًا قياسية في العضويات لمدة عامين متتاليين بالإضافة إلى تسويق التذاكر لتسجيل أعلى حضور جماهيري في ملاعب الدوري الإيطالـي.
وأدارت "بيجي" تطوير شبكة أكاديمية إنتر ميلان في أكثر من 20 دولة، والجولات الصيفية الربحية في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا.