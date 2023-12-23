في الجولة الـ18 من دوري روشن.. الفتح يضرب التعاون بثلاثية

كسب فريق الفتح الأول لكرة القدم مستضيفه التعاون بنتيجة 3/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم السعودي عبدالله الشهري.
الشوط الأول انتهى بتقدُّم الفتح بثلاثية سالم النجدي (د30) وسعد الشرفاء (هدفين) في (د35، و45+2).
وفي الشوط الثاني قلص "جواو بيدرو" النتيجة للتعاون بهدف أول في الدقيقة الـ90+4. وأضاع "أشرف المهديوي" ركلة جزاء للتعاون في الوقت بدلاً من الضائع (90+8) بعد أن تصدى القائم للتسديدة.
وبتلك النتيجة بقي التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، والفتح سابعًا برصيد 28 نقطة.