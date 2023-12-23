في الجولة الـ18 من دوري روشن.. الفتح يضرب التعاون بثلاثية

كسب فريق الفتح الأول لكرة القدم مستضيفه التعاون بنتيجة 3/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم السعودي عبدالله الشهري.