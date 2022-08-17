3 من لاعبي القولف السعوديين جاهزون للمشاركة في بطولة السلسلة الدولية في كوريا

يستعد 3 من ألمع مواهب القولف في المملكة العربية السعودية للمُشاركة في منافسات بطولة السلسلة الدولية في كوريا، التي يستضيفها نادي لوتي سكاي هيل كانتري كلوب على جزيرة جيجو الكورية خلال الأسبوع الجاري؛ لاستكمال رحلتهم نحو النجاح الرياضي وتعزيز رصيدهم من الخبرات في مُختلف ظروف المنافسة.
وينضم عثمان المُلا، أول محترفي القولف في المملكة، إلى اثنين من مواهب المملكة هما: فيصل سلهب، وسعود الشريف، للمُشاركة في ثاني أبرز البطولات على أجندة الجولة الآسيوية التي تصل قيمة جوائزها إلى 150 مليون دولار أمريكي، بعد أن وصلا إلى جزيرة جيجو بالطائرة من سنغافورة عن طريق العاصمة الكورية سيول.
وتعليقًا على هذا الموضوع قال عثمان المُلا، الذي سبق أن مثّل السعودية في الجولة الآسيوية في ست مناسبات خلال الموسم الحالي: "أحرزتُ تقدمًا كبيرًا خلال فعاليات الجولة الآسيوية التي شاركت فيها؛ حيث تحسّن أدائي في ضرب الكرات بشكل ملحوظ، غير أنّي لم أتمكن من اغتنام جميع الفرص التي كانت متاحة أمامي.
وتكرّر السيناريو ذاته الأسبوع الماضي عندما سنحت لي فرصة جيّدة لتسجيل النقاط المطلوبة مع وصولي إلى الحفر التسع الأخيرة من الجولة الثانية، ولكن أعتقد بأنّي بالغت بعض الشيء في ضرباتي، وسجّلت بضع ضربات فوق المُعدّل. ومع ذلك أرى أنّها كانت تجربة رائعة بالنسبة لي".
وأضاف: "أنا مسرور بالتحسن الملحوظ الذي حققناه خلال هذه الفترة الاستعدادية، وما زال عليّ تحقيق المزيد من ثبات المستوى وتحسين مستوى الضربات ومُعدل إدخال الكرات في الحفر وتسجيل الضربات تحت المعدل".
من جانبه قال فيصل سلهب الذي سجّل ضربة واحدة فوق المُعدّل بعد جولتين مميزتين قدّمهما في نادي وملعب تاناه ميراه في سنغافورة الأسبوع الماضي: "يسير أدائي في الاتجاه الصحيح، ولا بد أن أتحلى ببعض الصبر وأُركز على جوانب الأداء الهامة. تنتظرنا منافسة صعبة خلال الأسبوع الجاري، وستكون اختبارًا جيدًا لمستوانا الحقيقي".
فيما قال سعود الشريف: "تساعدنا هذه المشاركة على اختبار تجربة شيّقة ومختلفة عن المنافسات التي اعتدنا عليها. كما سنخوض منافسات في ملعب جميل يتميز بأرضيته العشبية المميزة ويختلف عن الملاعب التي لعبنا عليها سابقًا، وهذا ما يجعلنا أكثر حماسة للتعلّم من هذه التجربة".