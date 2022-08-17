3 من لاعبي القولف السعوديين جاهزون للمشاركة في بطولة السلسلة الدولية في كوريا

وتعليقًا على هذا الموضوع قال عثمان المُلا، الذي سبق أن مثّل السعودية في الجولة الآسيوية في ست مناسبات خلال الموسم الحالي: "أحرزتُ تقدمًا كبيرًا خلال فعاليات الجولة الآسيوية التي شاركت فيها؛ حيث تحسّن أدائي في ضرب الكرات بشكل ملحوظ، غير أنّي لم أتمكن من اغتنام جميع الفرص التي كانت متاحة أمامي.