أرقام وإحصائيات مميّزة.. حصاد الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين

وواصل الاتحاد انطلاقته القوية محققاً فوزاً ثميناً هو الثاني توالياً، على حساب التعاون رابع جدول الترتيب في الموسم الماضي، بعد أن قلب تأخره إلى فوز دراماتيكي في الوقت القاتل (2 / 1)، وعلى خُطى الاتحاد سار القادسية الوافد الجديد لدوري المحترفين، بعدما عاد بفوزٍ مثيرٍ من خارج ميدانه بتغلبه على الرائد بهدف نظيف، حاصداً انتصاره الثاني في المسابقة، معلناً عودته بقوة إلى المسابقة، ولم يختلف الحال كثيراً مع الاتفاق، الذي كسب ضيفه الأخدود بهدف وحيد، محققاً بذلك واحداً من أفضل انطلاقاته في دوري المحترفين، بعدما حقّق الفوز الثاني على التوالي، ليرتقي إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الهلال، الذي يتصدّر الترتيب بفارق الأهداف عن القادسية الثاني.