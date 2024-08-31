أرقام وإحصائيات مميّزة.. حصاد الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين

كشفت الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024 - 2025، عن كامل أسرارها، بعد أن أسدل الستار أمس، عن منافساتها، من خلال تحقيق أرقامٍ وإحصائياتٍ مميّزة ، ستبقى عالقة بذاكرة المسابقة والجماهير الرياضية.
شهدت منافسات الجولة الثانية من دوري روشن، إثارة كبيرة وتقلبات في النتائج، حيث واصل الهلال حملة الدفاع عن لقبه بانتزاع فوزٍ مثيرٍ من ضيفه ضمك (3 / 2)، وحقّق النصر -وصيف النسخة الماضية- أول انتصاراته هذا الموسم بفوزه الكبير على مضيفه الفيحاء (4 / 1)، فيما سقط الأهلي ثالث الموسم الماضي في فخ الهزيمة من أمام الفتح بهدف دون رد.
وواصل الاتحاد انطلاقته القوية محققاً فوزاً ثميناً هو الثاني توالياً، على حساب التعاون رابع جدول الترتيب في الموسم الماضي، بعد أن قلب تأخره إلى فوز دراماتيكي في الوقت القاتل (2 / 1)، وعلى خُطى الاتحاد سار القادسية الوافد الجديد لدوري المحترفين، بعدما عاد بفوزٍ مثيرٍ من خارج ميدانه بتغلبه على الرائد بهدف نظيف، حاصداً انتصاره الثاني في المسابقة، معلناً عودته بقوة إلى المسابقة، ولم يختلف الحال كثيراً مع الاتفاق، الذي كسب ضيفه الأخدود بهدف وحيد، محققاً بذلك واحداً من أفضل انطلاقاته في دوري المحترفين، بعدما حقّق الفوز الثاني على التوالي، ليرتقي إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الهلال، الذي يتصدّر الترتيب بفارق الأهداف عن القادسية الثاني.
وخطف الشباب فوزاً صعباً على الخليج بفضل هدف البلجيكي يانيك كاراسكو؛ ليحصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة، أما الخليج فتوقف عند رصيده السابق البالغ 3 نقاط من انتصار الجولة الأولى أمام ضمك، وعاد الرياض من ميدان الأخدود بفوزٍ كبيرٍ استقر عند (3 / 1)، ملحقاً الهزيمة الثانية بأصحاب الضيافة، وخطف الوحدة فوزاً مثيراً على ضيفه العروبة بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة، أفسد من خلاله عودة الوافد الجديد إلى دوري المحترفين، إلى مدينة سكاكا بأولى نقاطه في الموسم الجديد.
سُجلت 24 هدفاً، في 9 مباريات، بمعدل 2.6 هدف في كل مباراة، كانت فيها الغلبة لأصحاب الضيافة بستة انتصارات، مقابل ثلاثة للضيوف، فيما غابت نتيجة التعادل عن الجولة.
وأشهر قضاة الجولة 33 بطاقة صفراء، وواحدة حمراء، واحتسبوا ركلة جزاء يتيمة، نفّذها الجزائري حسام عوار؛ لاعب الاتحاد، بنجاح في شباك التعاون.
شهدت مباراة الاتحاد وضيفه التعاون أطول وقت لعب فعلي في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وهي 19:61 دقيقة.
حافظ فريقا الاتفاق والقادسية على نظافة شباكهما دون استقبال أهداف للمباراة الثانية على التوالي.
يعد هدف الخلود في مرمى الرياض تاريخياً، لأنه يعد أول أهداف الفريق في تاريخ دوري المحترفين.
فريق الهلال الأعلى في دقة التسديدات على المرمى بنسبة 68.2 %.
حقق فريق الاتحاد أطول سلسلة عدم خسارة على أرضه ضد التعاون، حيث لم يخسر الاتحاد في آخر 7 مباريات على أرضه في دوري المحترفين (ف3، ت4)، ليكسر بذلك الرقم السابق، حينما لعب (6 مباريات) دون خسارة ضدهم خلال الفترة بين سبتمبر 2011 وأكتوبر 2016.
للمرة الأولى يتعرّض فريق العروبة لخسارة في أول جولتين في دوري المحترفين، خلال مشاركاته فيه، فقد حقق الفوز في مشاركتيه السابقتين في ثاني مباراة له في المسابقة موسمي 2013-2014، و2014-2015.
نجح فريق الفتح في تحقيق الفوز الـ 150 في مسيرته في دوري المحترفين (85 على أرضه – 65 خارج أرضه)، وسبقته 5 أندية في تحقيق هذا العدد من الانتصارات (الهلال – النصر – الاتحاد – الأهلي – الشباب).
الاتفاق يحقّق الفوز في أول مباراتين له في دوري المحترفين السعودي للمرة الرابعة في تاريخه بعد 2011-2012 و2020-2021 و2023-2024.
فريق الأخدود لم يسبق له تحقيق الفوز في أول جولتين من دوري روشن السعودي.
لم يحقق الفيحاء الفوز في آخر 10 مباريات ضد النصر في دوري المحترفين (ت3، خ7) وهي أطول سلسلة حالية له من عدم الفوز ضد منافس في المسابقة، لقد خسر الفيحاء 7 مباريات ضد النصر وهو أكبر عددٍ مشترك من الهزائم ضد منافس بالمسابقة (إلى جانب هزائمه ضد الهلال والاتحاد والشباب).
النيجيري أوديون إيغالو، لاعب الوحدة، يسجّل أسرع هدف في الموسم حتى الآن، بمرمى العروبة بعد 48 ثانية فقط من انطلاقة المباراة.
بـ 12 تصدياً، حارس الرائد مشاري سنيور يثبت جدارته كالأفضل من بين حرّاس الدوري.
الإسباني أليكس كولادو؛ يدخل تاريخ دوري المحترفين السعودي؛ كونه صاحب أول أهداف فريق الخلود في تاريخ المسابقة.