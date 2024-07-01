صالح الشهري خارج حسابات الهلال في الموسم المقبل

أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل رحيل الدولي السعودي صالح الشهري مهاجم الفريق الكروي الأول عقب نهاية عقده مع الفريق.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) صورة للاعب وعلق عليها: "شكرًا صالح الشهري".
وانتهى عقد صالح الشهري مع نادي الهلال في الـ 30 من يونيو الماضي، ورفض المدرب البرتغالي جورجي جيسوس استمراره ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، بعد عدم وصول النادي لاتفاق معه حول تجديد التعاقد.
وخرج اللاعب من حسابات مدربه البرتغالي، جورجي جيسوس، للموسم المقبل، بينما يحظى باهتمام بعض أندية دوري روشن للمحترفين، وفقًا لتقارير صحفية.
يُذكر أن صاحب الـ30 ربيعًا انضم لصفوف الهلال في أكتوبر 2020 قادمًا من الرائد، ومثله في 139 مباراة أحرز خلالها 24 هدفًا وصنع 6، بحسب إحصاءات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
وحقق الدولي السعودي بقميص الهلال العديد من الإنجازات المحلية والخارجية، حيث أسهم في الفوز بالدوري السعودي أربع مرات وبكأس الملك ثلاث مرات، إضافة إلى لقب دوري أبطال آسيا.