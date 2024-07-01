صالح الشهري خارج حسابات الهلال في الموسم المقبل

وانتهى عقد صالح الشهري مع نادي الهلال في الـ 30 من يونيو الماضي، ورفض المدرب البرتغالي جورجي جيسوس استمراره ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، بعد عدم وصول النادي لاتفاق معه حول تجديد التعاقد.