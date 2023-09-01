صافرة من غواتيمالا تضبط كلاسيكو الاتحاد والهلال

وأسند الاتحاد للحكم شكري الحنفوش قيادة لقاء الفيحاء ونظيره الرائد، حيث سيساعده كل من فيصل القحطاني وسعد الشبرمي، في حين ستكون غرفة الفيديو تحت عهدة ممدوح آل شهدان وبمساعدة من محمد العرمطي.