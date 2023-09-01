صافرة من غواتيمالا تضبط كلاسيكو الاتحاد والهلال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي تتولى قيادة مباريات اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
وعيّن الاتحاد طاقم تحكيم من غواتيمالا لإدارة مواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد وضيفه الهلال والمقررة على استاد عبدالله الفيصل بمدينة جدة.
وسيقود الدولي الغواتيمالي ماريو إسكوبار قمة مواجهة الجولة حكماً للساحة على أن يعاونه مواطناه لويس فينتورا كمساعد أول وهامبرتو بانجوج كمساعد ثانٍ، فيما سيتولى الحكم البارغواياني إيليس ميرليس إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي هشام الرفاعي.
وأسند الاتحاد للحكم شكري الحنفوش قيادة لقاء الفيحاء ونظيره الرائد، حيث سيساعده كل من فيصل القحطاني وسعد الشبرمي، في حين ستكون غرفة الفيديو تحت عهدة ممدوح آل شهدان وبمساعدة من محمد العرمطي.
واختار فيصل البلوي لإدارة مباراة الطائي وضيفه أبها كحكم للساحة وفهد العمري مساعد أول و مفرح آل حسن مساعد ثان و رائد الزهراني لقيادة غرفة الفيديو ومؤيد المسجن مساعداً له.
أما مباراة الوافدين الجديدين لدوري المحترفين فريق الرياض وضيفه الأخدود، فقد أسند قيادتها للحكم سامي الجريس، على أن يعاونه عبدالرحيم الشمري وإبراهيم الدخيل، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف الحكم خالد الطريس وعبدالعزيز البريه.