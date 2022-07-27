تدريبات لياقية قاسية تجهز الاتحاد في معسكره بالنمسا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، تدريباته الاعتيادية في معسكره الخارجي المقام في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد 2022 / 2023م.
وجرت التدريبات وسط متابعة مستمرة من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم الأستاذ أحمد بن عصام كعكي لسير معسكر الفريق في مدينة سيفيلد النمساوية.
حيث خصص المدرب البرتغالي نونو سانتو التدريب الصباحي الجـزء الأول منه للجوانب اللياقية التي تنوعت بـين الملعب والصالة، وفي القسم الثاني من التدريب أجرى المدرب مناورة بين اللاعبين في منتصف الملعب.
وفي التدريب المسائي وجّه المدرب نونو سانتو اللاعبين بالسير في جولة في منطقة المرتفعات المحيطة استمرت لمدة 45 دقيقة.
ويشرف اختصاصي التغذية في الفريق الأستاذ إبراهيم مختار على البرنامج الغذائي للاعبين، والذي يتم تحديده بناء على قياسات تؤخذ بصفة دورية.