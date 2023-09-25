الاتحاد يفتقد لخدمات "بنزيما " لمدة أسبوع.. تعرف على السبب

ووفقاً لفترة العلاج فإنه من المقرر أن يغيب كريم بنزيما عن مواجهتين بخلاف لقاء خلود، وذلك أمام الفيحاء الجمعة المقبل ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وسباهان الإيراني الاثنين المقبل في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، في حين ستكون عودته في مباراة الديربي أمام الأهلي 6 أكتوبر المقبل في قمة مواجهات الجولة التاسعة من الدوري.