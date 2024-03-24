تحضيرًا لكأس آسيا .. أخضر الصالات يكسب البحرين بسباعية

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، على نظيره منتخب البحرين بنتيجة 7-3، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الأحد، على صالة وزارة الرياضة في الدمام، في إطار تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في مملكة تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 28 إبريل المقبل 2024.
وفرض لاعبو "أخضر الصالات" أفضليتهم وسيطرتهم على مجريات المباراة منذ بدايتها، وتمكنوا من تسجيل أهداف المباراة عن طريق كل من صالح القرني (هدفين) وفرحان الأسمري (هدفين) وعبدالله الدوسري (هدفين) وعبدالإله العتيبي.
وعمد مدرب "الأخضر" أندريو بلازا، في المباراة لإشراك أغلب اللاعبين وتدويرهم بشكل جماعي وتطبيق التكتيكات التي تم التدرب عليها في الفترات الماضية.
وسيعاود "أخضر الصالات" غدًا الاثنين تدريباته في معسكره الداخلي المقام في مدينة الدمام، استعدادًا لملاقاة نظيره منتخب الكويت وديًا يوم الثلاثاء القادم.