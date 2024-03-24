تحضيرًا لكأس آسيا .. أخضر الصالات يكسب البحرين بسباعية

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، على نظيره منتخب البحرين بنتيجة 7-3، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الأحد، على صالة وزارة الرياضة في الدمام، في إطار تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في مملكة تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 28 إبريل المقبل 2024.