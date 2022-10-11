الهلال يستأنف تدريباته.. ويفتح ملف الطائي

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء تدريباته؛ وذلك بعد تعادله أمام نظيره "الشباب" مساء أمس، ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.