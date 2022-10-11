الهلال يستأنف تدريباته.. ويفتح ملف الطائي

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء تدريباته؛ وذلك بعد تعادله أمام نظيره "الشباب" مساء أمس، ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الشباب"، وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
وواصل الرباعي "سلمان الفرج، ياسر الشهراني، متعب المفرج ولوسيانو فييتو" برامجهم العلاجية والتأهيلية.
وتواجد المحترف البرازيلي "ماتيوس بيريرا" في عيادة "مستشفى المملكة" بمقر النادي؛ وذلك بعد شعوره بآلام في المعدة يوم أمس، حيث أجرى صباح اليوم كشفاً بالمنظار.
ويجري الفريق مساء غد مراناً اعتيادياً؛ وذلك في مقر النادي، تأهباً لمواجهة الطائي السبت المقبل لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.