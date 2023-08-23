الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة ضمك.. والثنائي يواصل التأهيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته بقيادة المدير الفني " كايزر" في ملعب النادي الرديف، استعدادًا لمواجهة فريق ضمك ، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة في دوري روشن السعودي للمحترفين.