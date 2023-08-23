الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة ضمك.. والثنائي يواصل التأهيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته بقيادة المدير الفني " كايزر" في ملعب النادي الرديف، استعدادًا لمواجهة فريق ضمك ، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة في دوري روشن السعودي للمحترفين.
بدأ المدرب برنامجه التدريبي بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أقام تدريبات فنية منوعة، قبل أن يختتم مرانه بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.
من جهة ثانية واصل اللاعب رياض شراحيلي برنامجه العلاجي في عيادة النادي، فيما أدى اللاعب متعب الحربي تدريبات خاصة برفقة المعد البدني.