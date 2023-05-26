النصر ينهي تحضيراته لمواجهة الاتفاق

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الكرواتي دينكو إيليتشيتش، بعد الإحماء، على تمارين لياقية، ثم تمارين تكتيكية عبر مناورات مصغرة، قبل أن يختتم المران بتطبيق اللاعبين عددًا من الجمل التكتيكية التي يودّ انتهاجها في مباراة الغد.