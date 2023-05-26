النصر ينهي تحضيراته لمواجهة الاتفاق

اختتم الفريقُ الكروي الأول بنادي النصر، مساء اليوم الجمعة، استعداداتِه لمواجهة نظيره الاتفاق مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023.
واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الكرواتي دينكو إيليتشيتش، بعد الإحماء، على تمارين لياقية، ثم تمارين تكتيكية عبر مناورات مصغرة، قبل أن يختتم المران بتطبيق اللاعبين عددًا من الجمل التكتيكية التي يودّ انتهاجها في مباراة الغد.
ويدخل النصرُ مواجهةَ الاتفاق وعينه على النقاط الثلاث للإبقاء على حظوظه قائمة في التتويج باللقب في حال تعثّر المتصدّر الاتحاد، الذي تنتظره مباراةٌ في غاية الأهمية أمام الفيحاء المهدّد بشبح الهبوط.
وفور نهاية الحصة توجّهت البعثة المختارة إلى مطار الملك خالد في الرياض؛ تأهُّبًا للمغادرة إلى الدمام.
يشار إلى أن النصر يحتلّ المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن بـ63 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدّر الاتحاد.