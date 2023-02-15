قبل المشاركة في كأس آسيا.. "المسحل" يلتقي لاعبي الأخضر الشاب

ويستضيف المنتخب السعودي يوم السبت المقبل منتخب فيتنام وديًّا على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حين سيلتقي ضمن المعسكر الإعدادي في الإمارات، الذي يمثل المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا، منتخبَي قطر والإمارات وديًّا يومَي 23 و26 من شهر فبراير الجاري على التوالي.