قبل المشاركة في كأس آسيا.. "المسحل" يلتقي لاعبي الأخضر الشاب

التقى ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاعبي ومنسوبي المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، وذلك قبيل انطلاق الحصة التدريبية للمنتخب اليوم الأربعاء ضمن معسكره في الرياض استعدادًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.
واجتمع رئيس الاتحاد السعودي مع المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي، بحضور المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت، الذي بحث معه آخر استعدادات المنتخب لكأس آسيا تحت 20 عامًا، مشددًا على تسخير الإمكانات كافة من أجل ظهور الأخضر الشاب بالصورة المشرفة في البطولة. كما أعرب عن تمنياته للمنتخب الوطني بالتوفيق، وتحقيق إنجاز جديد للكرة السعودية.
من جانب آخر، واصل "الأخضر" تدريباته مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد، التي طبَّق خلالها اللاعبون تمارين تكتيكية.
ويستضيف المنتخب السعودي يوم السبت المقبل منتخب فيتنام وديًّا على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حين سيلتقي ضمن المعسكر الإعدادي في الإمارات، الذي يمثل المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا، منتخبَي قطر والإمارات وديًّا يومَي 23 و26 من شهر فبراير الجاري على التوالي.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات (اليابان، الصين وقيرغيزستان).