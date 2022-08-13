الفريق التايلاندي Vampire Esports يتوج بلقب بطولة ببجي موبايل الأولى ضمن موسم الجيمرز

وعبّر اللاعب Rvenclaw من فريق Vampire Esports عن مشاعره تجاه فوزهم قائلاً: "فوزنا ببطولة ببجي موبايل هو أعظم إنجاز لنا في تاريخ الفريق. كان هدف فريقنا المشاركة في هذه البطولة والفوز بها، ونحن سعداء بأننا حققنا ذلك. تشرفنا بوجودنا في المملكة واستمتعنا بوقتنا فترة أيام البطولة في الرياض، حظينا بجمهور مرحب لنا وأُعجبنا بثقافة الناس أثناء حضورنا في موسم الجيمرز". وأضاف مشجعًا للجيل القادم من اللاعبين: "إذا أردت أن تصبح لاعبًا محترفًا في الرياضات الإلكترونية، فيجب أن تتحلى بالانضباط لكي تتعلم وتتمرن وتقوم بمهامك على أكمل وجه. أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية ملتزمون بالانضباط ويطورون من مهاراتهم باستمرار. وعلى هذا المنوال ستتمكن من الفوز في البطولات والحصول على أعلى المراكز والجوائز".