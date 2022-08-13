الفريق التايلاندي Vampire Esports يتوج بلقب بطولة ببجي موبايل الأولى ضمن موسم الجيمرز

اختتمت يوم السبت بطولة ببجي موبايل "PUBG Mobile" الأولى والتي تُعد خامس منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية ضمن موسم الجيمرز – الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية عالميًا – في بوليفارد رياض سيتي في العاصمة الرياض.
بمجموع جوائز يبلغ مليوني دولار أمريكي وبمشاركة 18 من أفضل الفرق عالميًا، حقق فريق التايلاندي Vampire Esports لقب بطولة ببجي موبايل وذلك بجانب إلى تأهل المراكز الخمسة الأولى إلى مواجهة ببجي موبايل في 18-20 أغسطس بمشاركة 12 فريقًا من أفضل الفرق العالمية للحصول على أكبر حصة من مجموع جوائز تصل إلى مليون دولار أمريكي.
وحصل الفريق الفائز على لقب البطولة بوصوله المركز الأول بمجموع 220 نقطة وحصوله على جائزة المركز الأول البالغة 500,000 دولار أمريكي، في حين أتى في المركز الثاني الفريق السعودي Team Falcons والذي جمع 197 نقطة وحصل على 325,000 دولار، كما حصل الفريق المنغولي Stalwart Esports على مبلغ 185,000 دولار لتحقيقه المركز الثالث وجمعه 180 نقطة.
وقال فيصل بن حمران – مدير إدارة الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "بطولة ببجي موبايل شهدت حماسًا عاليًا من الفرق المشاركة والجماهير الحاضرين في Esports Arena ومتابعي البطولة عبر البث المباشر من مختلف أنحاء العالم. هذه خامس بطولاتنا هذا الموسم ونحن سعداء بنجاح منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية على جميع الأصعدة. أبارك لجميع الفرق المشاركة وبالأخص المتأهلين لمواجهة ببجي موبايل الذي سيُقام الأسبوع القادم".
وعبّر اللاعب Rvenclaw من فريق Vampire Esports عن مشاعره تجاه فوزهم قائلاً: "فوزنا ببطولة ببجي موبايل هو أعظم إنجاز لنا في تاريخ الفريق. كان هدف فريقنا المشاركة في هذه البطولة والفوز بها، ونحن سعداء بأننا حققنا ذلك. تشرفنا بوجودنا في المملكة واستمتعنا بوقتنا فترة أيام البطولة في الرياض، حظينا بجمهور مرحب لنا وأُعجبنا بثقافة الناس أثناء حضورنا في موسم الجيمرز". وأضاف مشجعًا للجيل القادم من اللاعبين: "إذا أردت أن تصبح لاعبًا محترفًا في الرياضات الإلكترونية، فيجب أن تتحلى بالانضباط لكي تتعلم وتتمرن وتقوم بمهامك على أكمل وجه. أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية ملتزمون بالانضباط ويطورون من مهاراتهم باستمرار. وعلى هذا المنوال ستتمكن من الفوز في البطولات والحصول على أعلى المراكز والجوائز".
تم بث مجريات البطولة التي يتم ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، مباشرة على حسابات موسم الجيمرز في مختلف المنصات من خلال 8 لغات مختلفة لمنح ملايين المشاهدين حول العالم فرصة متابعة جميع أحداث المنافسات والأجواء الخاصة بالبطولة.