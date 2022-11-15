الأخضر وكرواتيا غدًا الأربعاء.. عند الثالثة عصرًا بدلًا من الواحدة ظهرًا

اتفق الجهاز الفني في منتخب السعودي ونظيره المنتخب الكرواتي على تأخير موعد بداية المباراة التجريبية التي ستُلعب بين المنتخبين، الأربعاء، 120 دقيقة، لتنطلق المواجهة بينهما عند الـ3:00 عصرًا، بدلًا من الـ1:00 ظهرًا، طبقًا لما أعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء.
وكشف حساب المنتخب السعودي في بيان صحافي، أن قرار تأخير انطلاقة المباراة، جاء لإتاحة الفرصة للمنتخبين للعب في أجواء أقل حرارة.
وخاض الأخضر خلال المرحلة الثالثة من المعسكر الإعدادي في أبوظبي 5 مباريات تجريبية أمام مقدونيا الشمالية وفاز بها 1-0، وتعادل أمام ألبانيا 1-1، وتعادل سلبيًا في ثالث تجاربه أمام هندوراس، فيما فاز على أيسلندا بهدف نظيف، وفي آخر تجاربه بأبو ظبي تعادل مع بنما 1-1.
يُذكر أن المباراة تمثل آخر تجريبيات الأخضر قبل التوجه إلى دولة قطر؛ للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث سيستهل مبارياته يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة منتخب الأرجنتين، ويلتقي منتخب بولندا يوم 26 من الشهر ذاته قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر.