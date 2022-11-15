الأخضر وكرواتيا غدًا الأربعاء.. عند الثالثة عصرًا بدلًا من الواحدة ظهرًا

اتفق الجهاز الفني في منتخب السعودي ونظيره المنتخب الكرواتي على تأخير موعد بداية المباراة التجريبية التي ستُلعب بين المنتخبين، الأربعاء، 120 دقيقة، لتنطلق المواجهة بينهما عند الـ3:00 عصرًا، بدلًا من الـ1:00 ظهرًا، طبقًا لما أعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء.