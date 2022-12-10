رياضة

"الفيصل" مهنئًا: ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق وللكرة العربية هذا الإنجاز التاريخي

بعد عبور أسود الأطلس محطة البرتغال والتأهل لنصف نهائي المونديال
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
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سبق

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، التهنئة للمنتخب المغربي بعد فوزه على البرتغال بهدف دون مقابل مساء اليوم السبت، وبلوغ نصف النهائي بكأس العالم فيفا قطر 2022.

وتجاوز المنتخب المغربي نظيره البرتغالي بهدف، سجَّله مهاجمه يوسف النصيري بضربة رأسية جميلة؛ ليحقق إنجازًا تاريخيًّا؛ إذ بات أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل للمربع الذهبي عبر تاريخ المونديال.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق، وللكرة العربية، هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم".

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