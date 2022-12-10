"الفيصل" مهنئًا: ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق وللكرة العربية هذا الإنجاز التاريخي

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، التهنئة للمنتخب المغربي بعد فوزه على البرتغال بهدف دون مقابل مساء اليوم السبت، وبلوغ نصف النهائي بكأس العالم فيفا قطر 2022.