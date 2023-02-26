الشباب يعلن غياب "الثلاثي" بداعي الإصابة

وذكر النادي في بيان عبر موقعه على "تويتر" الحالة الصحية لقائد الفريق الأرجنتيني إيفر بانيغا، الذي أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة تعرُّضه لإصابة في عضلة الساق؛ يحتاج معها إلى فترة تعافٍ، تمتد نحو 14 يومًا.