الشباب يعلن غياب "الثلاثي" بداعي الإصابة

كشف نادي الشباب اليوم الأحد عن التقرير الطبي لثلاثي الفريق الأول لكرة القدم المصاب (الأرجنتيني إيفر بانيغا والبرازيلي كارلوس جونيور وسعيد الربيعي).
وذكر النادي في بيان عبر موقعه على "تويتر" الحالة الصحية لقائد الفريق الأرجنتيني إيفر بانيغا، الذي أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة تعرُّضه لإصابة في عضلة الساق؛ يحتاج معها إلى فترة تعافٍ، تمتد نحو 14 يومًا.
وكذلك بيَّن الكشف الطبي إصابة المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور في أربطة مفصل الكاحل دون أن يتم تحديد مدة غياب اللاعب وفترة تعافيه، في حين يحتاج سعيد الربيعي من أسبوعَيْن إلى 3 أسابيع للتعافي من إصابة عضلة الفخذ.
وعليه سيغيب الثلاثي عن مواجهة العدالة والفيحاء تواليًا في دوري روشن السعودي مع توقُّع عودتهما أمام الرائد في الجولة الـ21 من المسابقة.