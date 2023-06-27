لاعبو الهلال ينهون الفحوص الطبية استعدادًا للموسم الجديد

وكانت الفحوص الطبية للاعبي الهلال بدأت يوم أمس الاثنين، واستمرت يومين ضمن المرحلة الأولى من برنامج التحضيرات التي تسبق انطلاق التدريبات قبل المغادرة إلى النمسا، للدخول في معسكر خارجي ينطلق الأحد المقبل، ويمتد إلى مدة 25 يومًا.