النصر يصفع الشباب بخماسية ويتأهل لنصف النهائي بكأس الملك

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى نصف النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بتغلبه على مستضيفه الشباب بنتيجة 5/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب نادي الشباب، بقيادة الحكم السلفادوري "إيفان بارتون".