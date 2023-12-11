النصر يصفع الشباب بخماسية ويتأهل لنصف النهائي بكأس الملك

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى نصف النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بتغلبه على مستضيفه الشباب بنتيجة 5/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب نادي الشباب، بقيادة الحكم السلفادوري "إيفان بارتون".
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بثلاثية مقابل هدف. وشهدت الدقيقة الـ15 إضاعة ركلة جزاء للشباب عن طريق "كراسكو"، وعاقبهم "فوفانا" بهدف النصر الأول في الدقيقة الـ17.
وعزز "ساديو ماني" النتيجة للأصفر في الدقيقة الـ28، واختتم عبدالرحمن غريب ثلاثية الضيوف في هذا الشوط في الدقيقة الـ45+4.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ74، أضاف "كريستيانيو رونالدو" الهدف الرابع لفريقه النصر قاتلاً آمال الشباب في العودة للمباراة.
ولم يغير دخول ثنائي الشباب "بانيغا" و"حبيب ديالو" في نتيجة المباراة، حتى الدقيقة 90 التي شهدت إحراز "هتان باهبري" الهدف الثاني لفريقه الشباب.
واختتم البديل محمد مران الأهداف الخمسة للنصر في الدقيقة الـ90+6.