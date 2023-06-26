الأهلي يعرض على رياض محرز عقداً بقيمة 5 أضعاف عقده مع مانشستر سيتي

وقالت الصحيفة: إنه من المقرر أن يعرض الأهلي على محرز صفقة بقيمة 5 أضعاف عقده مع مانشستر سيتي، فسيحصل اللاعب على 43 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مكافآت لمدة عامين.