الأهلي يعرض على رياض محرز عقداً بقيمة 5 أضعاف عقده مع مانشستر سيتي

كشفت صحيفة "daily mail" البريطانية عن أن النادي الأهلي يستهدف التعاقد مع الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي .
وقالت الصحيفة: إنه من المقرر أن يعرض الأهلي على محرز صفقة بقيمة 5 أضعاف عقده مع مانشستر سيتي، فسيحصل اللاعب على 43 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مكافآت لمدة عامين.
وأوضحت الصحيفة أن محرز الذي يهتم بإنهاء مسيرته فى السعودية، ليس متأكدًا إن كان مسؤولو مانشستر سيتي سيسمحون له بالرحيل أم لا .
وأعلن مانشستر سيتي فى صيف موسم 2022 ، تجديد عقد محرز، الذي انضم إليه فى 2018، لمدة 3 مواسم آخرين، لينتهي عقده فى 2025 .