انطلاق مرحلة تجارب الأداء في 23 رياضة استعدادًا لدورة ألعاب السعودية

من جهته، أوضح الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير الدورة، أن دورة الألعاب السعـودية تعد الأكبر في تاريخ الفعاليات الرياضية المحلية، وهي إحدى المبادرات التي تتبناها القيـادة الحكيمة -أيدها الله-، وتدعمها، بجانب المتابعة اليومية من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، التي تهـدف لاكتشاف المواهب، والتنافس بين الرياضيين داخل السعودية، بمشاركة اللاعبين واللاعبات المحترفين والهواة من مختلف مناطق ومدن السعودية.. مؤكدًا أهمية سيـر البرنامج الزمني بشتى مراحله بإشراف الاتحادات الرياضية، وإعطاء جميع الفرص للمشـاركين والمتأهلين بعد مرحلة تجارب الأداء؛ لتحقق الدورة أهدافها السامية التي أُقيمت من أجلها.. متمنيًا التوفيق لجميع الأندية والأفراد المشاركين في الدورة.