"90min" : "رونالدو" يتوسط لإقناع دي خيا بالانتقال للدوري السعودي

كشفت صحيفة "90min" عن تدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، لإقناع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، بالانضمام إلى صفوف النصر، بعد مغادرة مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأوضحت الصحيفة أن رونالدو لا يزال يحاول إقناع ديفيد دى خيا بالانضمام إلى النصر، لكن الحارس الإسباني يفضّل البقاء واللعب في أوروبا.
ولا يزال "دي خيا" لاعبًا حرًا بعد مغادرة مانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده في يونيو الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس من الممكن أن يعلن اعتزال كرة القدم إذا لم يتلقّ عرضًا مناسبًا يجعله يعود للعب كرة القدم مرة أخرى.