الجولة الـ28 من دوري روشن: ضمك يكسب الأخدود ويستعيد نغمة الانتصارات

استعاد فريق ضمك الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الأربع الماضية عبر بوابة مضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.