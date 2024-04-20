الجولة الـ28 من دوري روشن: ضمك يكسب الأخدود ويستعيد نغمة الانتصارات

استعاد فريق ضمك الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الأربع الماضية عبر بوابة مضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
افتتح الضيوف باب التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة العاشرة عن طريق لاعب خط الوسط الروماني نيكولاي ستانشيو من تسديدة زاحفة، استقرت على يمين الحارس باولو فيتور. وعزز الكرواتي دوماغوج أنتوليتش تقدم ضمك بتسجيله الهدف الثاني برأسية جميلة قبل 8 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.
وفي مطلع الشوط الثاني قلص فريق الأخدود النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد عن طريق المدافع سعيد الربيعي الذي تلقى تمريرة على طبق من ذهب من الكاميروني تاوامبا، لم يتوانَ في إيداعها الشباك عند الدقيقة الـ47.
وبهذه النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 38 نقطة؛ أبقته في المركز الثامن، فيما تعقدت أوضاع الأخدود بحلوله في المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 24 نقطة.