انتقادات لاذعة لإدارة ولاعبي "النصر".. تهاون وتخاذل وفشل إداري!

وقال الصحفي والناقد الرياضي "عيسى المسمار" :"إدارة ‎النصر الحالية، أقل من أنها تدير ناديًا بحجم ‎النصر، تصحح أخطاء وترتكب أخطاء جديدة، وتدور في دائرة مغلقة، هل عندها حلول؟ أم أنها ترحل؟.