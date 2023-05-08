انتقادات لاذعة لإدارة ولاعبي "النصر".. تهاون وتخاذل وفشل إداري!

سلط العديد من الإعلاميين والصحفيين الضوء على تعادل النصر في مباراته اليوم أمام الخليج، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتعادل النصر أمام الخليج بنتيجة (1/1)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على ملعب الأول بارك بالعاصمة "الرياض".
وقال الصحفي "أحمد الجدي" :"مؤسف ومخجل ما يحدث للنصر، تهاون وتخاذل، كان الله في عون عشاقك يا نصر".
وأضاف معاتبًا الفريق : "جماهير النصر طوال دقائق المباراة بُحت أصواتها تحفز وتشجع، لكن لا حياة لمن تنادي، جمهور لايستحق هذا الخذلان".
وعلق "سلطان الزايدي" قائلاً: "يستاهل الاتحاد الدوري، والنصر لم يقدم مهر الدوري، فشل إداري واضح للجميع، في كل العالم الشخص الذي يفشل ولديه ذرة خجل يقدم استقالته ويرحل".
وكتب الصحفي"عناد الرشيد" عبر "تويتر" :"نادي النصر دخل الموسم بميزانية مليارية وصفقة عالمية وملعب خاص، ولم يتمكن من تحقيق أي بطولة".
وقال الصحفي والناقد الرياضي "عيسى المسمار" :"إدارة النصر الحالية، أقل من أنها تدير ناديًا بحجم النصر، تصحح أخطاء وترتكب أخطاء جديدة، وتدور في دائرة مغلقة، هل عندها حلول؟ أم أنها ترحل؟.
وارتفع رصيد النصر للنقطة الـ57 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وبفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر "مؤقتًا" قبل نهاية مباراته الحالية أمام أبها.