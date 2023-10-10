"توتنهام" يسعى لضم "جوتا".. وتقارير: "مدرب الاتحاد" يجهّز اللاعب لكأس العالم للأندية

وأفادت ذات التقارير بأن مسؤولي النادي الإنجليزي، يرغبون في ضم جوتا، كي يتم لمّ شمل مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو مع جناح سلتيك السابق؛ فيما صرحت تقارير صحفية أيضًا بأن البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد، يجهز البرتغالي جوتا، والمصري أحمد حجازي، من أجل إشراكهما في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في ديسمبر المقبل.