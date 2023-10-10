"توتنهام" يسعى لضم "جوتا".. وتقارير: "مدرب الاتحاد" يجهّز اللاعب لكأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بالتعاقد مع البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، لاعب نادي الاتحاد خلال الموسم المقبل.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن "جوتا" لن يتمكن من لعب كرة القدم حتى يناير، فقد استبعد مسؤولو الاتحاد اللاعب رسميًّا بسبب اكتفاء الحد الأجنبي للفريق.
وأفادت ذات التقارير بأن مسؤولي النادي الإنجليزي، يرغبون في ضم جوتا، كي يتم لمّ شمل مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو مع جناح سلتيك السابق؛ فيما صرحت تقارير صحفية أيضًا بأن البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد، يجهز البرتغالي جوتا، والمصري أحمد حجازي، من أجل إشراكهما في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في ديسمبر المقبل.
وسبق أن أشارت تقارير أخرى إلى أن اللاعب البرتغالي نادمٌ على عدم النظر في العروض التي تَلَقاها خلال الفترة الماضية والتي كان من أبرزها فنربخشة، والريان القطري اللذيْن عرضا استعارة اللاعب لمدة موسم واحد.
وكان البرتغالي جواو فيليبي صاحب الـ24 عامًا، قد انتقل لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من سيلتيك الاسكتلندي في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون يورو.