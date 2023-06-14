"النصر" مهتم بالتعاقد مع البرتغالي لويس كاسترو مدرب بوتافوغو البرازيلي

كشفت صحيفة "Record" البرتغالية عن اهتمام نادي النصر بالتعاقد مع البرتغالي لويس كاسترو، مدرب بوتافوغو البرازيلي، لتولى قيادة الفريق الفنية بالموسم المقبل.
ووفقاً للصحيفة البرتغالية، فإن إدارة النصر وضعت اسم المدرب البرتغالي ضمن أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الفريق، خلفاً للفرنسي رودي غارسيا، الذي تم فسخ عقده بالتراضي قبل نهاية الموسم الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن لويس كاسترو، ينتهي عقده مع النادي البرازيلي في ديسمبر المقبل، قد جذب اهتمام النصر، بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع بوتافوغو.
وسبق للمدرب البرتغالي خوض تجربة سابقة فى الملاعب العربية، حيث قام فى بتدريب نادي الدحيل القطري في 2021، حتى انتقل لبوتوفاغو فى مارس 2022.
ودرّب كاسترو البالغ من العمر 61 عاماً، العديد من الفرق أبرزها: بورتو، ريو أفي، فيتوريا دي غيماريش، شاختار دونيتسك.