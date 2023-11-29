الإسباني ستيف كالزادا رئيسًا تنفيذيًا للهلال خلفًا لعبدالله الجربوع

وثمّن مجلس الإدارة للمهندس عبدالله الجربوع جهوده المبذولة طيلة فترة عمله رئيسًا تنفيذيًا لـ "الهلال"، حيث يعد من الكفاءات التي خدمت الهلال لاعبًا وإداريًا وعضوًا لمجلس الإدارة ورئيسًا تنفيذيًا، مشيرًا إلى أن "الجربوع" أسهم بكفاءته وإمكاناته الإدارية في ما وصل إليه الهلال عبر تحقيق العديد من المنجزات والقفزات في مختلف الجوانب على الصعيد الإداري، متمنيًا له التوفيق في مسيرته العملية.