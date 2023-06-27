تعرف على اللاعبين الأعلى أجرًا في دوري روشن السعودي

وتصدر أعلى أجانب الفرق السعودية أجرًا البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، حيث يتقاضى راتبًا هائلاً يقدر بـ 173 مليون جنيه إسترليني، يليه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد الذي يحصل على راتب يقدر بـ 172 مليون جنيه إسترليني.