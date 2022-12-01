كأس العالم قطر 2022.. "المغرب" يحقق رقمًا تاريخيًا.. تعرف عليه

وتاريخيًا تصدرت فرق إفريقيا مجموعاتهم في خمس نسخ من كأس العالم، حيث كانت البداية مع المغرب في 1986 ثم الكاميرون 1990 ثم نيجيريا في نسختي 1994 و1998 وأخيرًا المغرب في نسخة 2022.