كأس العالم قطر 2022.. "المغرب" يحقق رقمًا تاريخيًا.. تعرف عليه

نجح المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في تحقيق منجز تاريخي له عقب فوزه على المنتخب الكندي وتأهله لدور الـ 16 في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر.
وبات المنتخب المغربي أول منتخب عربي يتأهل لدور الـ 16 بعد تصدر مجموعته.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تأهل فيها منتخب أسود الأطلسي للدور التالي كمتصدر للمجموعة، حيث حقق ذلك أن تأهل كمتصدر في عام 1986.
وتاريخيًا تصدرت فرق إفريقيا مجموعاتهم في خمس نسخ من كأس العالم، حيث كانت البداية مع المغرب في 1986 ثم الكاميرون 1990 ثم نيجيريا في نسختي 1994 و1998 وأخيرًا المغرب في نسخة 2022.